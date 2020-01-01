بعد الهزيمة من شاختار .. جمهور ريال مدريد يطلب إقالة زيدان ويحدد بديله

اختيار يبدو منطقيًا..

ازدادت الانتقادات لزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها الملكي من شاختار بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، والتي عقدت كثيرًا من موقفه في ذات الأذنين.

الهزيمة أتت بعد فترة وجيزة من الهزيمة على يد ألافيس محليًا بهدفين لهدف وابتعاد الميرينجي عن صدارة الليجا، إلى جانب المستويات المتواضعة التي يقدمها الفريق ككل على مدار الموسم.

ورغم تأكيدات زيدان في تصريحاته بعد المباراة على أنه لن يستقيل من منصبه وسيبذل قصارى جهده لتصحيح الأمور، إلا أن جماهير الريال لم تتوقف عن توجيه اللوم والانتقاد له وطالبت بتدخل الإدارة وإقالته.

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هذا ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة من شاختار، فأغلب تغريدات جماهير الملكي حملت اسم "ماوريسيو بوتشيتينو" كالضوء الساطع في آخر النفق لإنقاذ دفة الريال من موسم كارثي.

ولطالما برز اسم بوتشيتينو في السنوات الأخيرة كاختيار محتمل لتدريب الريال، وبعد أن ترك تدريب توتنهام منذ عام تقريبًا بات دائمًا هو الخطر المحدق بأي مدرب تتراجع نتائجه بأي نادٍ أوروبي كبير.

من جهة أخرى، فوجهت الجماهير نقدًا لاذعًا إلى الرئيس فلورنتينو بيريز وحملوه مسؤولية تراجع المستويات والنتائج بعد عدم التعاقد مع أي لاعبين في الصيف الماضي، إلى جانب التغني باسم كريستيانو رونالدو والحلم بعودته لسانتياجو برنابيو من جديد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد بات في حاجة إلى الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الختامية من دور المجموعات من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16، أما الهزيمة فستعني انتهاء رحلة كتيبة زيزو في بطولتهم المفضلة.