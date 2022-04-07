بعد الهجوم عليه .. رونالدو يرد على روني "الغيور"!

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على زميله السابق واين روني، الذي اقترح مؤخرًا أنه يجب على "الشياطين الحمر" التفكير في المستقبل بدون "صاروخ ماديرا" في نهاية الموسم.

روني شن هجومًا على رونالدو يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد تعادل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-1 في الدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

وفي برنامج حواري على قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، طالب روني مدرب ديربي كاونتي إدارة مانشستر يونايتد بالتفكير في الاستغناء عن خدمات رونالدو مع نهاية الموسم، زاعمًا أن عودته لم تكن في مصلحة النادي.

وبعد فترة وجيزة، نشر روني عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورة لنفسه في البرنامج إلى جانب جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، ومقدم البرنامج ديفيد جونز.

ما هو رد رونالدو؟

كلمات روني في البرنامج، والذي طالب يونايتد بالبحث عن مهاجمين أصغر سنًا وجائعين للفوز مع النادي لم تعجب رونالدو.

وانتهز رونالدو فرصة قيام روني بنشر الصورة للرد على التصريحات التي وجهها ضده.

وكتب رونالدو تعليقًا على صورة زميله السابق: "اثنان غيوران"، في إشارة إلى روني وكاراجر، الذي هاجمه هو الآخر.

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ورغم الانتقادات، إلا أن رونالدو لا يتوقف عن الإبهار، بعد أن سجل 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الرابع في صراع هدافي المسابقة.

كما أن البرتغالي تمكن من تسجيل 18 هدفًا في كافة المسابقات بالإضافة إلى تقديم ثلاث تمريرات حاسمة.

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