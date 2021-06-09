بعد النهاية .. من يعوض رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك؟

هل يتمكن الزمالك من تعويض اللاعب التونسي؟

تصريحات صادمة أدلى بها التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، ليؤكد على أن نهاية رحلته مع الأبيض وعدم تمديد التعاقد مسألة وقت لا أكثر.

لا أحد يعرف ما الذي سيحدث خلال الفترة القادمة، داخل نادي الزمالك، هل يستطيع النادي تعويضه بلاعب آخر أم سيجدوا من داخل الفريق من يتواجد في هذا المكان؟.

ماذا سيفعل الزمالك بعد فقدان فرجاني ساسي؟ ومن هو البديل الأنسب له؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

إمام عاشور

يعد إمام عاشور هو أقرب اللاعبين الذين من الممكن أن يعوضوا فرجاني ساسي، وظهر هذا الأمر مؤخرًا، خاصة خلال المباريات الأخيرة، عندما تم الاعتماد عليه في هذا المركز.

عاشور ظهر بمستوى رائع، واستطاع أن ينال إشادة الجميع، بعدما نجح في القيام بمهام لاعب الوسط التي يقوم بها فرجاني ساسي مع الزمالك.

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محمد أشرف روقة

بعد عودته إلى نادي الزمالك مجددًا، أصبح الفريق الأبيض يمتلك لاعبي خط وسط مميزين، حيث يستطيع روقة اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط.

ومن الممكن الاعتماد على محمد أشرف في مركز خط الوسط بجوار طارق حامد، ويستطيع أيضًا أن يعوض رحيل فرجاني ساسي.

نبيل عماد "دونجا"

لاعب وسط نادي بيراميدز المميز، انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، سيشكل إضافة قوية للفريق، وسيشكل ثنائي قوي مع طارق حامد.

انضمامه للفريق الأبيض سيساهم بشكل كبير في تعويض رحيل فرجاني ساسي.

محمد مجلي

يقدم محمد مجلي، لاعب وسط المقاولون العرب مستوى مميز للغاية مع فريقه منذ الموسم الماضي، حيث أصبح محط أنظار العديد من الفرق بالدوري الممتاز.

في حالة انضمام محمد مجلي لصفوف الزمالك، ستكون إضافة رائعة للفريق الأبيض، وسيتمكن اللاعب بكل تأكيد من تعويض غياب فرجاني.

مهند لاشين

طرح اسم مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش خلال الفترة الأخيرة للانضمام للزمالك لتعويض رحيل فرجاني ساسي الذي كان وشيكًا خلال الأيام الماضية.

قد يكون لاشين من اللاعبين الذين سيطرحون بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الفريق عقب رحيل التونسي فرجاني ساسي.