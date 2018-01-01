النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بعد العنصرية ضد كوليبالي | رئيس بلدية ميلانو يطلب إغلاق ملعب سان سيرو

Getty Images
الاتحاد الإيطالي عاقب جماهير إنتر ولكن رئيس بلدية ميلانو يطلب المزيد. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

طلب رئيس بلدية مدينة ميلانو الإيطالية، جوسيب سالا، إغلاق ملعب "سان سيرو" على خلفية الهتافات العنصرية التي طالت لاعب نابولي، كاليدو كوليبالي.

الاتحاد الإيطالي قرر معاقبة النيراتزوري بحرمانه من الجماهير في مباراتين بجانب غياب أولتراس كورفا نورد على لقاء آخر إضافي.

وقال سالا في تصريحات صحفية: "سوف نقوم بعقد اجتماع بين ممثلين من فريقي ميلان وإنتر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

اختيارات المحررين

وتابع: "أنا أميل لفكرة إغلاق ملعب "سان سيرو" لفترة لأجل توجيه رسالة بأننا لا نقبل مثل هذه الأحداث".

رئيس البلدية رفض فكرة  توقف الدوري موضحًا وجود عدد من الجماهير يتعامل باحترام ولا يجب معاقبته بالحرمان من متابعة البطولة.

وطلب سالا إيقاف مباريات يوم الأربعاء والاكتفاء بنهاية الأسبوع فقط حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث".

واختتم:" حل أزمة العنصرية لا يتوقف فقط على كرة القدم ولكن أيضا يجب على الحكومة أن تتدخل وتسن القوانين التي تجرم هذا الفعل".

ورفض الاتحاد الإيطالي تأجيل مباريات الجولة 19 من الكالتشيو.

الموضوع التالي:
جوارديولا: من المبكر الحديث عن خسارة الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
كلوب يحذر ليفربول من مرتدات أرسنال قبل موقعة الفريقين
الموضوع التالي:
واندا نارا تكشف فحوى الحوار بين إيكاردي وكوليبالي
الموضوع التالي:
عبدالعزيز بن تركي يكشف موقفه استضافة كبرى الأحداث الرياضية
الموضوع التالي:
روما يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية
إغلاق