بعد العقوبة - جوارديولا يحسم موقفه من البقاء في مانشستر سيتي

هل يرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي؟

حسم بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، موقفه من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي بعد حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي بداية من الموسم المقبل.

وعلم Goal من مصدر داخل السيتزنز أنّ جوارديولا قرر الالتزام بعقده الذي ينتهي في 2021 ولن يغادر بنهاية الموسم الجاري.

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ورغم أنّ بيب جوارديولا حقق الدوري الإنجليزي مرتين في 3 مواسم رفقة مانشستر سيتي لكنّه يود الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي لم يحققه منذ الرحيل عن برشلونة في 2012.

مانشستر سيتي لديه مواجهة ضد ريال مدريد في ثمن نهائي التشامبيونزليج وقد تكون فرصة جوارديولا الأخيرة لحصد لقب دوري الأبطال.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يستطيع الطعن على القرار مما قد يجعله يقلل العقوبة على الأقل لموسم واحد.

ولم يحقق السيتزنز لقب دوري أبطال أوروبا ولا مرة عبر تاريخه كما أنّ أول مشاركة له في البطولة جاءت موسم 2012-2013 بعد التتويج بالبريميرليج في الموسم السابق.