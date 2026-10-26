بعد السقوط أمام ريال مدريد.. دي يونج يكشف أسباب هزيمة الكلاسيكو ويوجه رسالة لجماهير برشلونة

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"لن نتخلى عن هويتنا"

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عبر فرينكي دي يونج عن إحباطه عقب هزيمة برشلونة المخيبة للآمال بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وسجل الدولي الهولندي عودته التي طال انتظارها إلى الملاعب خلال المواجهة الحاسمة، لكنه لم يتمكن من منع الكتلان من السقوط أمام غريمهم اللدود.

حسرة في العاصمة الكتالونية

تحدث دي يونج بصراحة عن الإحباط المحيط بهزيمة النادي بنتيجة 2-1 أمام مدريد. المواجهة، التي شهدت خطف الزوار للانتصار، تركت مرارة لدى أصحاب الأرض حيث عانوا للحفاظ على إيقاعهم التكتيكي المعتاد. واعترف دي يونج بأن التعثر في مثل هذه المواجهة الكبيرة يعد ضربة قوية لمعنويات الفريق، خاصة عند اللعب أمام جماهيرهم.

وقال الهولندي لوسائل إعلام النادي، بحسب ما نقلته شبكة "فوت بال بريمير": "الخسارة تؤلم دائمًا، خاصة على أرضنا، وحتى أكثر في الديربي. هذا ليس ما توقعناه، لكننا ما زلنا في صدارة الدوري ويجب أن نتعافى بعد هذا الأسبوع الصعب". وعلى الرغم من خيبة الأمل، يبقى مقتنعًا بأن الفريق يمتلك الجودة اللازمة للنهوض فورًا ومواصلة المنافسة على لقب لا ليجا. وأضاف: "لدينا الفريق للقيام بذلك. يجب ألا نفقد ثقتنا وأن نواصل على المسار الذي اتخذناه".

معاناة تكتيكية أمام ريال مدريد

وفي تحليله للأداء، كان دي يونج صريحًا بشأن أسباب الصعوبة التي واجهها الكتلان في فرض أسلوب لعبهم. وأشار إلى أن الأخطاء غير المبررة في الاستحواذ سمحت لريال مدريد باستغلال نقطة قوتهم الأكبر: الهجمات المرتدة. وعندما فقد برشلونة تركيزه خلال المراحل الأولى من بناء الهجمة، كانت الفاعلية الحاسمة لخط هجوم مدريد هي الفارق الحاسم بين العملاقين الإسبانيين.





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واعترف دي يونج: "صحيح أننا لعبنا بسلاسة أقل من المعتاد. فقدنا الكرة في كثير من الأحيان، وهذه هي نقطة قوتهم: إذا فقدت الكرة في المرحلة الأولى أو الثانية من بناء الهجمة، فإنهم يمتلكون لاعبين يتمتعون بسرعة كبيرة يمكنهم أن يكونوا حاسمين".

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الالتزام بهوية البلوجرانا

ورغم الثغرات التكتيكية التي ظهرت خلال المباراة، يرفض الدولي الهولندي التفكير في تغيير برشلونة لنهجه الأساسي في اللعب. ويعتقد أن التزام النادي بكرة القدم الهجومية أمر غير قابل للنقاش، حتى لو جعلهم ذلك عرضة لتهديدات معينة. بالنسبة لدي يونج، الحفاظ على الحمض النووي للنادي أكثر أهمية من تبني أسلوب براجماتي في المباريات الكبيرة.

وعلق قائلًا: "كنا نبحث عن الفوز، لأن هذه هي هويتنا ولن نفقدها أبدًا. ولكن بعد ذلك سجلوا من هجمة مرتدة وعلينا أن نقدم أداءً أفضل".

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صراع حجز مقعد أساسي

وبعيدًا عن النتيجة الجماعية، يواجه دي يونج الآن تحديًا شخصيًا لاستعادة مكانته كلاعب أساسي مضمون في خط وسط هانزي فليك. وخلال فترة غيابه، تقدم العديد من اللاعبين، مما خلق وفرة من الخيارات عالية الجودة في وسط الملعب. ومع ذلك، ينظر الهولندي إلى هذا التنافس الداخلي كعنصر صحي للحياة في أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

وصرح دي يونج: "لدينا العديد من اللاعبين أصحاب المستوى العالي. هناك لاعبون جيدون للغاية، خاصة في خط الوسط. المنافسة منطقية في فريق مثل برشلونة؛ هذا ليس شيئًا جديدًا. أريد أن أقوم بدوري وأعود إلى التشكيلة الأساسية في أقرب وقت ممكن".