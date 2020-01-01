الدوري المصري الممتاز

بعد السقوط أمام الجونة.. هل يرحل إيهاب جلال عن المصري ويعود التوأم؟

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الدوري المصري يشهد نتائج مثيرة

تعرض المصري البورسعيدي لهزيمة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن الجولة الخامسة عشر من البطولة.

الجونة نجح في خطف فوز على المصري بهدفين مقابل هدف، أحرز أكرم توفيق هدف الفوز في أخر دقائق المباراة التي أٌقيمت بينهما مساء اليوم.

وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية إلى اقتراب رحيل إيهاب جلال المدير الفني للمصري بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

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إيهاب جلال يواجه سوء توفيق مع تراجع أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، مما تسبب في النتائج السلبية الأخيرة للفريق.

وأكدت بعض التقارير إلى رغبة المصري البورسعيدي لاستعادة خدمات حسام حسن المدير الفني لسموحة السابق بعد رحيله مؤخرًا عن الفريق السكندري.

فهل تشهد الفترة المقبلة عودة العلاقة الجيدة بين حسام حسن وإدارة المصري البورسعيدي، أم ستصطدم عودة التوأم بالجماهير.

الجماهير البورسعيدية ترفض عودة حسام حسن بسبب تركه للفريق في وقت هام واتجاهه لتدريب فريق بيراميدز الموسم الماضي.

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