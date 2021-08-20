بعد الرحيل .. جيوفينكو يوجه رسالة أخيرة إلى الهلال وجماهيره

اللاعب الإيطالي يبعث برسالة شكر إلى جماهير الهلال

حرص اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الهلال السابق، على توجيه رسالة إلى ناديه وجماهيره، بعد رحيله عن صفوف الزعيم قبل نهاية عقده.

الهلال أعلن عن رحيل جيوفينكو، بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي، من أجل قيد اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا بدلًا منه.

جيوفينكو كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة إلى نادي الهلال وجماهيره، يودع فيها الجميع.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا أعرف كيف أبدأ، فإن رأسي وقلبي بهما الكثير من الكلمات، ولكن من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة الآن، يمكنني القوب بالتأكيد أن الهلال كانت تجربة رائعة، تعلمت من خلالها الكثير من الأشياء الجديدة، التي جعلتني أنمو كرجل ولاعب".

اللاعب الإيطالي تابع: "في هذا المكان مع هذا الفريق وهذه الإدارة، وصلت إلى مثل هذه الإنجازات المهمة، ليس فقط كجزء من هذا الفريق العظيم، ولكن على المستوى الشخصي أيضًا".

وواصل: "قابلت أشخاصًا جميلين وطيبين مثل جميع زملائي في الفريق، الذين حصلت معهم على الألقاب التي أشعر بالفخر الشديد بها، وعشت تجربة رائعة لن أنساها أبدًا".

واستطرد قائلًا: "لقد جعل كل شيء متعلق بالهلال، سواء لاعبين أو الإدارة أو الموظفين وأيضًا جميع المشجعين، السنتين والنصر تجربة عميقة وجميلة سأتذكرها مدى الحياة، وأود أن أشكركم جميعًا من أعماق قلبي".

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سيباستيان أردف: "أغادر الرياض بقلب مليء بدفء هذه المدينة، ومليء بكل الأشخاص الذين قابلتهم هنا والذين جعلوني أشعر بالحب الشديد، وجعلوا إقامتي في السعودية مميزة للغاية".

واختتم جيوفينكو رسالته قائلًا: "لن أنسى هذا المكان وهذا الفريق أبدًا، أتمنى كل التوفيق لزملائي بالفريق في بداية الموسم الجديد، سأبقي الجميع في قلبي، هلالي إلى الأبد".