بعد الرحيل الرسمي.. رومان أبراموفيتش يوجه آخر رسائله لجمهور تشيلسي

لحظات الوداع بين جماهير تشيلسي ومالكه التاريخي

أصدر المالك السابق لنادي تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش بيانًا نشره موقع النادي الرسمي عقب إعلان تولي كونسورتيوم الأمريكي تود بويلي مهمة ملكية النادي بشكل رسمي.

وأتى البيان الرسمي على النحو التالي:-

"ملكية هذا النادي تمثل مسؤولية كبيرة، منذ قدمت إلى تشيلسي من 20 عامًا على التقريب، شاهدت بنفسي ما يستطيع هذا النادي تحقيقه، هدفت للتأكد من أن المالك الجديد لديه عقلية تمكن فريق الرجال والنساء من النجاح، إضافة إلى الإرادة والدوافع التي تساعد على مواصلة تطوير الجوانب الرئيسة الأخرى في النادي، مثل الأكاديمية والعمل الحيوي للنادي ومؤسسة تشيلسي".

وأضاف البيان: "من دواعي سروري أن هذا البحث قد وصل الآن إلى نهاية ناجحة، مع تسليم تشيلسي إلى حماته الجدد، أود أن أتمنى لهم كل النجاح داخل وخارج الملعب".

وتابع البيان: "لقد كان شرف العمر أن أكون جزءًا من هذا النادي، أود أن أشكر جميع لاعبي النادي السابقين والحاليين والموظفين وبالطبع المشجعين على هذه السنوات الرائعة".

وختم بيانه قائلًا: "فخور بأنه نتيجة لنجاحاتنا المشتركة، ملايين الأشخاص سيستفيدون حاليًا من المؤسسة الخيرية الجديدة التي يتم إنشاؤها، هذا هو التراث الذي تركناه معًا هنا.. شكرًا لكم.. رومان".

وكان قد أعلن تشيلسي بشكل رسمي انتقال ملكية النادي إلى كونسورتيوم الثري الأمريكي تود بويلي الذي يملك خبرة لا بأس بها في عالم الرياضة إذ إنه مالك فريق "لوس أنجلوس دودجرز" للبايسبول، كذلك فقد قال في مقابلة صحفية سابقة إنه مهتم بالمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن له استثمارات في "فورت نايت" لعبة الفيديو الشهيرة للغاية.

وتأثرت ملكية أبراموفيتش بالقرارات الأوروبية ردًا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما تسبب في إقصاء الروسي عن المشهد.

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