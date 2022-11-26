الأخبار المباريات
كأس العالم

بعد الخسارة من بولندا .. رسالة قوية من رينارد لجماهير السعودية

أحمد رفعت
8:25 م غرينتش+3 26‏/11‏/2022
Herve Renard - saudi 2022
المدرب الفرنسي لديه كلمة مهمة لجماهير السعودية

حرص الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، على توجيه رسالة قوية إلى جماهير الأخضر، بعد الخسارة التي تلقاها الصقور على يد بولندا.

وخسر منتخب السعودية أمام نظيره بولندا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر رينارد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يشكر فيها جمهور السعودية، ويطالبهم بالتواجد في مباراة المكسيك المقبلة.

وجاء نص ما كتبه رينارد كالآتي: "شكرًا لكم على دعمكم لنا اليوم، نريد استاد لوسيل ممتلئًا يوم الأربعاء، نحن لم ننتهِ بعد!".

ويحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الانتصار على المكسيك من أجل حسم الصعود إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)