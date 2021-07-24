بعد الخسارة برباعية، سولشاير يوضح مستقبل بوجبا في مانشستر يونايتد

المدير الفني لمانشستر يونايتد يعلق على مستقبل بول بوجبا بعد الخسارة برباعية من كوينز بارك.

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن تفاصيل جديدة تخص مستقبل لاعبه بول بوجبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد الخسارة برباعية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت اليوم أمام كوينز بارك رينجرز.

وقال سولشاير: "المحادثات جارية بين ممثلي بوجبا والنادي، وكل حواراتي مع بوجبا يتطلع فيها للموسم الجديد".

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وأضاف: "طوال الوقت هناك تكهنات بشأن مستقبل بوجبا، وأحاديث عن أندية تريد الحصول على خدماته".

وأردف: "لقد رأينا أفضل نسخة من بوجبا مؤخرًا، وهو يعرف كيف نشعر تجاهه، لقد استمتعت بالفترة الماضية معه وأتمنى أن نستمر في العمل سويًا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جدير بالذكر أن بوجبا ووكيله مينو رايولا كانا قد خرجا وأعربا بشكل علني عن رغبة اللاعب في الحصول على تحديات جديدة.