بعد الخسارة بالخمسة .. لاتسيو يعيد ثمن تذاكر مباراة ميتييلاند للجماهير

النادي الإيطالي يتخذ قرارًا تاريخيًا بعد الخسارة الكبيرة.

اتخذت إدارة نادي لاتسيو قرارًا تاريخيًا بعد مباراة فريقها الأخيرة ضد نظيره ميتييلاند الدنماركي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وكان لاتسيو قد حل ضيفًا على ميتييلاند مساء الخميس وتعرض الفريق لهزيمة تاريخية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقررت الإدارة أن ترد سعر تذكرة المباراة كاملة لكافة الجماهير التي سافرت خلف النادي إلى الدنمارك لمشاهدة المواجهة التي انتهى بها الأمر بإحباط كبير.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن كل شخص من ضمن الـ ٢٢٥ مشجعًا الذين دخلوا لملعب النادي الدنماركي سيحصلون على سعر التذكرة كاملًا.

وكتب النادي: "لاتسيو سيقوم بدفع تعويض عن سعر تذكر مباراة ميتييلاند للـ ٢٢٥ مشجعًا الذين تواجدوا في الدنمارك يوم الخميس".

وكانت الهزيمة مفاجأة بالنسبة للجماهير في ظل تقديم لاتسيو لمستويات طيبة في الدوري وفوزه في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات على فينورد بأربعة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن لاتسيو يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في الدوري الإيطالي بـ 11 نقطة بعد مرور ست جولات، بينما يحل ثالثًا في مجموعته بالدوري الأوروبي بثلاث نقاط وهو نفس رصيد كل فرق المجموعة بعد جولتين.