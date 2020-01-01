بعد التعاقد مع كارتيرون .. رسالة قوية من رئيس التعاون السعودي

محمد القاسم يوجه رسالة قوية بعد تعاقد التعاون مع كارتيرون.

وجه محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، رسالة قوية للجميع، بعد تعاقد ناديه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لقيادة سكري القصيم خلال الفترة القادمة.

التعاون أعلن عن تعاقده مع باتريس كارتيرون لمدة موسمين قادمين، بعد قيام الأخير بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، لقيادة الفريق السكري في بطولة دوري أبطال آسيا.

القاسم كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها كالآتي: "هذا التعاون يا سادة، اللي يبيه يصير، واللي يأمر عليه يتم".

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تغريدة رئيس التعاون أثارت غضب جماهير نادي الزمالك، حيث فسرها البعض بأنها تقليل من شأن القلعة البيضاء، وإساءة له، حيث شنت تلك الجماهير حملات لانتقاد رئيس التعاون.

هذا التعاون ياساده

الي يبيه يصير والي يامر عليه

يتم — محمد القاسم (@malqassm2) September 16, 2020

يذكر أن مسؤولي الزمالك أكدوا على أن باتريس كارتيرون رفض كل العروض والمحاولات من أجل البقاء مع القلعة البيضاء، بعد طلبه الرحيل مساء يوم الثلاثاء الماضي.

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وكان الزمالك يستعد لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر أكتوبر المقبل، ولكن كارتيرون قام بإرباك حسابات الفريق الأبيض قبل البطولة القارية.