بعد التعاقد مع بيريرا .. جيوفينكو يضع الهلال في ورطة كبيرة

الهلال تعاقد مع بيريرا الأسبوع الماضي

أعلن الهلال رسميًا الأسبوع الماضي تعاقده مع البرازيلي ماتيوس بيريرا قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ولكن النادي لم يُسجله في قائمته المحلية بعد لعدم وجود مكان فارغ له في المقاعد الأجنبية.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنح كل نادٍ حق قيد 7 لاعبين أجانب في قائمته المحلية، فيما ينخفض العدد إلى 4 فقط أحدهم آسيوي حين يتعلق الأمر بالقائمة القارية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

كيف تسبب جيوفينكو في وضع الهلال بورطة كبيرة؟

الإيطالي سيباستيان جيوفينكو كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الهلال والانضمام إلى باوك اليوناني بناءً على طلب المدير الفني رازفان لوشيسكو، والذي سبق أن تولى تدريبه في الرياض.

الهلال حسم أمره بقيد بيريرا بدلًا من جيوفينكو وكان يستعد لربح 1.5 مليون يورو تقريبًا، حسب بعض المصادر، من بيع الإيطالي، لكن سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر ألقى بقنبلة حين أكد أن النادي اليوناني صرف النظر عن لاعب الهلال.

#هات_إذنك

نادي " باوك " اليوناني يصرف النظر عن التعاقد مع الإيطالي جوفنيكو لدواعي أقتصادية و أرتفاع مرتبه الشهري pic.twitter.com/DdtCCdnfd8 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) August 9, 2021

وأوضح الصرامي في تغريدته أن باوك صرف النظر عن ضم جيوفينكو لأسباب اقتصادية ومطالب اللاعب المالية المرتفعة.

مصادر صحفية أخرى أوضحت أن لاعب يوفنتوس وبارما سابقًا لا يُمانع فسخ عقده بالتراضي مع الهلال، خاصة في ظل امتلاكه عدة عروض إيطالية، لكن بشرط حصوله على قيمة عقده كاملًا حتى نهايته في يونيو 2022.

الهلال لن يستطيع قيد بيريرا في قائمته المحلية سوى بعد فسخ عقده جيوفينكو أو غيره من الأجانب، ولذا من المرجح غياب اللاعب البرازيلي عن المباراة الأولى للفريق في الدوري السعودي أمام الطائي يوم السبت القادم.

كيف كان موسم جيوفينكو مع الهلال في 2020-2021؟

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدف واحد وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

ولم يلعب جيوفينكو أي مباراة في دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للهلال، وقد غاب عن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح للإصابة، فيما خاض مباراة السوبر السعودي التي خسرها فريقه أمام النصر.

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