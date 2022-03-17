بعد التعاطف الكبير معه .. خبيرة بالطب الصيني تعرض علاج الزيلعي

لفت خالد الزيلعي؛ لاعب نادي النصر السعودي السابق، الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما نشر صورة جديدة له، يظهر بها تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

ما هو مرض الزيلعي؟

في منتصف عام 2020، فاجأ الزيلعي جمهوره بالإعلان عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات النادر.

وتدهورت حالة لاعب العالمي السابق مع مرور الوقت، ورغم خضوعه لجلسات علاجية إلا أنه أصبح غير قادرًا على الحركة بشكل كبير، بجانب صعوبة في النطق.

المرض نفسه ضرب مؤمن زكريا؛ لاعب أهلي جدة السابق، وحرمه من مواصلة مسيرته في الملاعب، بجانب أشرف قاسم؛ لاعب الهلال الأسبق، لكن الأخير بدرجة أقل.

خبيرة بالطب الصيني تعرض مساعدة الزيلعي:

خلال الساعات الماضية، انتشرت صورة الزيلعي بشكل كبير، وعاد الوسط الرياضي السعودي لتكثيف الدعوات له بالشفاء.

وخلال مواجهة التعاون السعودي أمام الجيش السوري أول أمس الثلاثاء، في الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، احتفل سميحان النابت بهدفه في مرمى الأخير، برفع قميص يحمل صورة نجم العالمي السابق، مكتوبًا عليه: "دعواتنا بالشفاء العاجل للكابتن خالد الزيلعي".

لكن ظهرت خبيرة بالطب الصيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تطلب التواصل مع أهله، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وعما إذا كان هناك علاج لإنقاذ حالة الزيلعي من التدهور أم لا.

راند حامد، التي تعرف نفسها بأنها خبيرة في الطب الصيني، كتبت عبر حسابها: "اطلب من عائلة خالد الزيلعي الاتصال بي، على من يعرفهم إيصال صوتي لهم".

اطلب من عائلة #خالد_الزيلعي

الاتصال بي

على من يعرفهم ايصال صوتي لهم https://t.co/MdDE2fHo83 — Rand Hamid الصحة قبل الطب (@ryousifacu) March 15, 2022

ماذا حقق الزيلعي في الملاعب؟

لعب نجم العالمي السابق لعدة أندية بخلاف النصر، منها الفيصلي والتعاون والباطن.

وحصد الزيلعي مع النصر ثلاث بطولات، بواقع لقب الدوري المحلي مرتين، ولقب وحيد من كأس ولي العهد.

لكن لم تكن مسيرته كبيرة على المستوى الدولي، فلم يمثل الأخضر السعودي سوى في ثماني مباريات، سجل خلالها هدف وحيد.

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