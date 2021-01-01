بعد التعادل مع كريستال بالاس.. سولشاير يستسلم في صراع الدوري الإنجليزي ويركز على المربع الذهبي!

منطقي إلى حد كبير..

أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إحباطه من التعادل السلبي مع كريستال بالاس، وتغيرت لهجته للحديث عن التواجد في المربع الذهبي لا المنافسة على درع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تعادل اليوم أصبح الفارق بين مانشستر يونايتد والمتصدر مانشستر سيتي 14 نقطة، ما يقضي نظريًا على فرص كتيبة أولي جونار سولشاير في إعادة درع البريميرليج إلى أولد ترافورد بعد 11 سنة من الغياب.

المدرب النرويجي أرجع التعادل إلى قوة كريستال بالاس وكيف كانوا مستعدين بصورة مثالية للمباراة، بينما اعتبر أن نجومه لم يكونوا في يومهم الأفضل.

سولشاير بعد المباراة قال "ليس الأمر جيدًا إذا كنت ترغب في الارتقاء بجدول الترتيب، فأنت دائمًا بحاجة إلى الفوز، عليك أن تفوز بالالتحامات وأن تقاتل. افتقدنا للإيقاع اليوم بوضوح".

كما أضاف "إنه أمر مخيب للآمال، لم نكن في مستوانا المعتاد، وإن لم تكن كذلك فلن تفوز بالمباريات، كريستال بالاس دائمًا ما يجعلون المباراة صعبة عليك".

وتابع "روي هودسون دائمًا ما يُهيئ فرقه ليكون من الصعب حقًا اللعب ضدها وقد ظهر مرة أخرى الليلة. في بضع مرات عندما كان لدينا الإيقاع في الأماكن الصحيحة وخلقنا فرصًا ولكن لا أعتقد أننا نستحق أي شيء أكثر من نقطة واحدة".

أما عن تألق الحارس دين هندرسون، فقال "أنقذ دين هندرسون النقطة لنا ولكنه لم يكن أمامه الكثير ليفعله طوال المباراة، لكن هذا يظهر أنه ينضج وينمو ويكتسب الخبرة".

وبخصوص مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد، قال "ندخل في كل مباراة ونحن نعتقد أننا بحاجة للفوز ونريد الفوز، علينا فقط أن نركز على أنفسنا".

وأتم "نعلم أننا نخوض معركة من أجل الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، لذا فإن كل مباراة مهمة".

الجدير بالذكر أن يونايتد يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي.