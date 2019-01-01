بعد التعادل مع الأهلي.. ما أسباب تراجع أداء النصر في المباريات الأخيرة؟

النصر يهدر النقاط في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل النصر مع الأهلي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سلبيًا، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

ويسعى النصر والأهلي للمضي قدمًا في بطولة الدوري السعودي من أجل تحقيق اللقب خاصًة وهم ضمن المرشحين الكبار بين الأندية السعودية.

وساهمت الكثير من العوامل في تراجع أداء النصر خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق نتائج متراجعة مع المدير الفني روي فيتوريا الذي كان سببًا في تحقيق بطولة الدوري الموسم الماضي.

وفشل النصر للمرة الثالثة على التوالي، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في تحقيق الفوز حيث حقق الفوز على ضمك ومن بعدها على الفتح وتعادل أمام الشباب وتلقى هزيمة أمام الحزم وأخيرًا التعادل أمام الأهلي.

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وتراجع مستوى فريق الشباب مؤخرًا ولعل الأمر الأهم هو الإصابات التي تضرب الفريق من حين إلى آخر، ولعل أبرز اللاعبين هم المغربي نور الدين إمرابط وجوليانو بالإضافة إلى عدم نجاح أحمد موسى في تقديم الأداء المرغوب منه.

ومن ناحية أخرى الخروج الآسيوي أمام السد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يعد تأثير نفسي سلبي على اللاعبين خلال المباريات الأخيرة في البطولة المحلية.

ويأتي النصر في المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في 3 وتلقي هزيمة.

فهل ينجح البرتغالي فيتوريا في انتشال اللاعبين من الحالة السلبية الذين يعيشون بها مؤخرًا ويعودون لأدائهم المعهود مرة أخرى، أم يستمر إهدار النقاط خلال المباريات المقبلة.