بعد التسبب في إقالة مدرب بونموث .. كلوب يهاجم مانشستر سيتي ونيوكاسل!

يورجن كلوب يستبعد ضم ليفربول لصفقات جديدة هذا الموسم

انتقد مدرب ليفربول يورجن كلوب ملاك نادي بورنموث بعد أن أقالوا سكوت باركر، حيث يرى أن وضعيته كانت "مهيأة" للفشل بسبب قلة التعاقدات في سوق الانتقالات.

وكان فريق الريدز قد استطاع الفوز على بورنموث بنتيجة 9-0 على ملعب أنفيلد يوم السبت الماضي، وكانت تلك هي آخر مباراة للمدرب سكوت باركر.

وبعد أن تسبب في إقالته، تحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي اليوم الذي يسبق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، عن الفارق بين الأندية المملوكة لدول والمملوكة لمستثمرين.

ماذا قال كلوب عن إقالة باركر؟

وصف المدرب الألماني قرار إقالة سكوت باركر بأنه "لا يصدق" وقال ذلك في تصريحاته بعد فوزه الكبير الذي تسبب في رحيل منافسه الذي وصفه كلوب بـ "الرائع".

كما ألمح لوجود بعض الفوارق بين الأندية المملوكة للدول والأندية المملوكة للمستثمرين، حيث أن كلوب قد تحدث في العديد من المرات عن دعم مانشستر سيتي الذي يفوق ليفربول، كما هو الوضع الآن مع نيوكاسل أيضًا.

حيث قال: "عندما سمعت أخبار إقالة سكوت باركر اليوم أدركت مدى أهمية وجود المالكين المناسبين لنادي كرة القدم في هذه اللحظة".

وواصل: "بعض الأندية مملوكة لدول، لكن البعض الآخر لديه هيكل مثلنا وربما آرسنال".

وتابع: "ثم ثلاثة فرق جاءت، نوتنجهام فورست ينفقون، فولهام كذلك، ولا أتذكر أن بورنموث يفعل الكثير، وهو أمر صعب بالنسبة للمدرب، شعرت بسكوت".

Getty

وأوضح: "في أول 4 مباريات، كان لديهم آرسنال وسيتي وليفربول، الوضع تم إعداده لمدير فني جديد إذا كان لديك مالك متوتر، أعتقد أن سكوت مدرب رائع".

جدير بالذكر أن باركر كان قد أعرب عن إحباطه من نشاط بورنموث في سوق الانتقالات هذا الصيف، وأصر على أن فريقه الشاب "غير مؤهل" لمواجهة تحديات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد حصوله على بطاقة التأهل الموسم الماضي.

ماذا عن انتقالات ليفربول؟

عندما سئل عما إذا كان يشعر الألماني بدعم ملاك ليفربول، أجاب كلوب: "دعني أقول ذلك على هذا النحو، من وقت لآخر، أود المخاطرة أكثر قليلاً في السوق لكنني لا أقرر ذلك".

وأضاف: "لدينا فريق رائع وسنحاول حقًا إخراج كل شيء من هذا الموسم".

واختتم: "لا توجد انتقادات، لقد أصبحنا أبطالًا في موسم لم نتعاقد فيه مع أي شخص. لدينا فريق موجود أيضًا، وكل اللاعبين الموجودين لدينا هنا نريد أن يستمروا في الفريق".