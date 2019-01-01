بعد التتويج بالكأس.. رباعي الزمالك ينضم للمنتخب الأوليمبي استعدادًا للسعودية

الزمالك توج بالكأس على حساب بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انضم رباعي الزمالك الشاب إلى معسكر منتخب مصر الأوليمبي عقب تتويج الفريق الأبيض بكأس مصر على حساب بيراميدز أمس الأحد.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "برج العرب" أمس الإثنين.

وتواجد الرباعي مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام ومحمد صبحي، في معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا لودية المنتخب السعودي.

ويواجه المنتخب المصري الأوليمبي نظيره السعودي، وديًا، غدًا للمرة الثانية استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

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وكان المنتخب المصري الأوليمبي قد حقق الفوز على نظيره السعودي في الودية الأولى التي أقيمت السبت بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي للاستعداد جيدًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر للفوز بها والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.