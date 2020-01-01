بعد التتويج أخيرًا بلقب البريميرليج .. هل يكرر ليفربول إنجاز ريال مدريد؟

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد 30 عامًا

أخيرًا حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي ، لسنوات وسنوات كان الحلم يطارد جماهير الريدز ولكن دون جدوى، حتى مرّ أكثر من ربع قرن دون أن نرى الفريق المتوشح بالأحمر ويتواجد في منطقة الميرسيسايد يرفع البريميرليج.

ليفربول حاول طويلًا ولكن الخسارة دائمًا كانت تحدث في الأمتار الأخيرة ليأتي عام 2020 وهو يحمل أول لقب من الدوري الإنجليزي منذ عام 1990.

ورغم أنّ فترة 30 عامًا طويلة للغاية لكنّها تعيد الذكريات لفريق ريال مدريد الذي استمر 21 عامًا دون تحقيق لقب الدوري الإسباني بين 1933 حتى 1954 ولكن حينما حقق البطولة فُتح له الطريق ليحقق إنجازات لا ينساها التاريخ.

المزيد من الفرق

ريال مدريد فاز بالدوري في 1954 ليحقق اللقب في السنة التالية ويكون دوري 1955 أهم لقب في تاريخه لأنّه فتح له الباب للمشاركة في أول نسخة من دوري أبطال أوروبا موسم 1955-1956.

النادي الملكي لم يشارك فقط في البطولة، بل حققها وحقق 4 ألقاب متتالية بعدها ليسيطر على الألقاب الأوروبية لخمس سنوات متواصلة وينصب نفسه أكثر فريق تتويجًا بالبطولة في التاريخ منذ السنوات الأولى لإنشائها.

وعلى صعيد الدوري، حقق ريال مدريد اللقب في 1957 و1958 وغاب عن التتويج لعامين قبل أن يحقق بطولة الليجا لخمس سنوات متتالية وهو أفضل سجل لفريق إسباني على الإطلاق.

فوز ريال مدريد ببطولة الدوري بعد غياب 21 عامًا كاملة كان بشرة الخير ليصبح النادي الملكي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإسباني ويسطر تاريخًا جديدًا في سجلات الملكي.

فهل يسير ليفربول على الطريق ذاته ويصبح الفوز بالدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا فرصته لتحقيق المزيد من الألقاب؟

الحقيقة أنّ الريدز لديه فرصة رائعة لذلك، فعلى الصعيد المحلي يواجه أكثر من منافس له حالة من التخبط وسوء التخطيط ولا يوجد فريق بنفس القوة سوى مانشستر سيتي.

ولكن عقوبة مانشستر سيتي المتوقعة في دوري أبطال أوروبا قد تفرّغ الفريق من نجومه ورحيل المدرب بيب جوارديولا مما قد يجعل ليفربول القطب الأوحد والأكثر جاهزية في إنجلترا.

ليفربول حقق اللقب الـ19 في تاريخه من الدوري الإنجليزي والأول في البريميرليج بالمسمى الحديث لكنّه أيضًا قد يكون فتحة الخير للسيطرة لسنوات على الألقاب.