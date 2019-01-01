بعد التبرع لعائلة سالا - مبابي يتبرع من أجل إيجاد الطيار

الفرنسي الشاب يتصدر قائمة المتبرعين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قام اللاعب الفرنسي الشاب، كيليان مبابي بالتبرع بمبلغ 30 ألف يورو، من أجل المساعدة في البحث عن الطيار، ديفيد أيبوستون.

ولم يتم العثور على جثة الطيار، الذي رافق المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، في رحلته الأخيرة.

وتم الكشف عن وفاة لاعب نانت الفرنسي يوم الخميس الماضي بشكل رسمي، بعدما يزيد عن أسبوعين من البحث.

وقامت أسرة الطيار بالبدء في الحصول على تبرعات من أجل إيجاد جثمانه، عقب التأكد من سقوط الطائرة في القنال الإنجليزي.

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وكان مبابي قد أنضم لعدد من اللاعبين أبرزهم أدريان رابيو، في البحث عن إيمليانو سالا على أمل إيجاده حياً.

وتبرع أفضل لاعب شاب في العالم 2018، بمبلغ 30 ألف يورو، لسالا، ليكرر الأمر ذاته مع الطيار.