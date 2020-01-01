بعد التأهل .. رئيس الاتحاد يوجه رسالة مهمة للاعبيه

أنمار الحائلي يعبر عن سعادته بانتصار الاتحاد على الوحدة.

حرص أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه، بعد التأهل إلى دور ربع نهائي، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب فريق الوحدة.

الاتحاد حقق الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس الملك، أمس الخميس.

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الحائلي كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها كالآتي: "بداية رائعة لعميدنا في مسابقة أغلى الكؤوس، انضباط تكتيكي عالي روح وتحمل للمسؤولية، أخواني اللاعبين تستحقوا نتائج أكثر من ذلك لما تقدمونه طوال الفترة من عمل".

رئيس نادي الاتحاد تابع في رسالته إلى لاعبيه: "نسير بخطى ثابتة لعودة الاتحاد لمكانه الطبيعي، وأمامنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك جمهورنا الغالي نفتقدكم والله".

وواصل نادي الاتحاد نتائجه الإيجابية خلال الفترة الماضية، بعد فترة من تذبذب النتائج، لينجح في تحقيق انتصارًا مهمًا في مسيرة الفريق المحلية على حساب الوحدة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الرائد يوم الإثنين المقبل، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، ليدخل في المنافسة على صدارة الدوري، التي يسيطر عليها الهلال برصيد 19 نقطة.