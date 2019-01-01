بعد الانتقال إلى تشيلسي - هيجواين يتحدث عن تحقيق حلم الطفولة

جونزالو هيجوايين يروي لمجلة تشيلسي قصته مع كرة القدم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جونزالو هيجوايين لمجلة تشيلسي الرسمية في حديث مطول عن أحلامه مع كرة القدم منذ أن كان طفلًا، وكيف نجح في تحقيقها على مدار مسيرته.

وكان تشيلسي قد خسر أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي بنتيجة كبيرة وصلت إلى ستة أهداف مقابل لا شيء، في مواجهة منعت هيجوايين من الاحتفال بأولى مبارياته أمام الكبار بقميص البلوز.

وأجرى هيجوايين حديثًا مطولًا مع مجلة تشيلسي الرسمية، في إجراء يتبعه تشيلسي غالبًا مع معظم نجومه الجدد في السنوات الأخيرة.

وتحدث المهاجم الدولي الأرجنتيني خلال اللقاء عن رحلته مع كرة القدم منذ الطفولة وحتى الآن، وكيف شكلت هذه الأحلام مسيرته في طريقها إلى التحقيق.

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وقص هيجوايين الحكاية منذ بدايتها، حيث قال: "عشت طفولة رائعة في بلد صغير تسمى سافيدرا، في منزل كان منزلًا لعائلتي لسنوات عديدة، لعبت كرة القدم بداية في المدرسة مع أصدقائي، ومن ثم مارست حياتي كأي طفل، فقط أهدافي كانت واضحة منذ البداية، أن أكون لاعب كرة قدم كبير"

وتابع: "قررت أن أتابع حلمي، وأفضل شيء لأي لاعب كرة قدم هو اللعب في أوروبا، كان من الصعب الابتعاد عن الأصدقاء والعائلة والذهاب إلى مكان آخر، ولكن الحلم كان يستحق كل هذه التضحيات"

وأضاف: "لعبت 12 عامًا في أوروبا، ما بين ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وميلان، هذا أمر رائع وأفخر بمسيرتي كثيرًا، ولكن من أجل ذلك كان لا بد امتلاك مستوى عالي من التركيز وبذل الكثير من الجهد"

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يذكر أن جونزالو هيجوايين كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك عل ىسبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من يوفنتوس.