بعد الإعلان الرسمي .. برشلونة يكشف شرط كوندي الجزائي القياسي

برشلونة يربط كوندي بشرط جزائي كبير

أكد نادي برشلونة تعاقده مع جول كوندي بشكل رسمي اليوم الجمعة بعد اجتياز المدافع الفرنسي للفحوصات الطبية وتوقيع عقود الانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحدد النادي الكتالوني يوم الإثنين المقبل 1 أغسطس، لتقديم لاعبه الجديد أمام وسائل الإعلام.

البلوجرانا تغلب على تشيلسي في الصفقة حيث كان البلوز الأقرب للحصول على توقيع كوندي، كما كشف مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية أن الصفقة كانت محسومة للنادي الإنجليزي قبل أن يتراجعوا في النهاية، ليقرار النادي الأندلسي بيع اللاعب الفرنسي الدولي إلى فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

الشرط الجزائي في عقد كوندي

ووضع برشلونة شرط جزائي في عقد مدافعه الجديد يصل إلى مليار يورو، ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حتى صيف 2027.

سيعمل تشافي هيرنانديز على قيادة الفريق لتحقيق البطولات والعودة مجددًا لمنصات التتويج بداية من الموسم المقبل 2022-2023، بعد ان فشل البارسا في التتويج بأي بطولة الموسم المنصرم.

سوق انتقالات برشلونة 2022

برشلونة ضم هذا الصيف خمس صفقات رغم الأزمة المالية التى يمر بها النادي، حيث تعاقد البلوجرانا مع أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه في صفقات مجانية بعد نهاية عقودهم مع أنديتهم، وحصل النادي الكتالوني على توقيع رافينيا دياز جناح ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو وأخيرًا جول كوندي من إشبيلية نظير 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو في صورة إضافات.