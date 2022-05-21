بعد الإصابة .. الكشف عن موقف حمد الله من كلاسيكو الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن موقف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بالدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يستضيف نظيره الهلال، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء يوم الإثنين القادم.

حمد الله يتعرض للإصابة بتدريبات الاتحاد

تعرض حمد الله للإصابة خلال تدريبات الاتحاد أمس الجمعة، الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الكلاسيكو أمام نادي الهلال.

ويعد حمد الله واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا، بتشكيلة الاتحاد الأساسية.

وخبر إحتمالية غياب حمد الله عن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، أثار القلق داخل نادي الاتحاد وأيضًا بين الجماهير.

ما هو موقف حمد الله من المشاركة بالكلاسيكو؟

الإعلامي الاتحادي علاء سعيد، كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موقف حمد الله من مباراة الكلاسيكو.

وكتب سعيد تغريدة جاء فيها: "يشارك مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، في تدريبات الفريق الآن استعدادًا للقاء فريق الهلال".

وبذلك أصبح حمد الله جاهزًا لخوض مباراة الكلاسيكو المهمة أمام الهلال، والتي ستحدد بشكل كبير الفريق الذي سيتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.

🟡 يشارك مهاجم #الاتحاد (( عبدالرزاق حمدالله )) في تدريبات الفريق الان استعداداً للقاء فريق الهلال#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/Af5oEkO78h — علاء سعيد (@alaa_saeed88) May 21, 2022

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