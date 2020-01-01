بعد الاستعداد لاستخدامه في الديربي .. تأجيل موعد طرح قميص برشلونة الجديد

خسائر جديدة..

تواصل الأزمات ملاحقة برشلونة، وهذه المرة بعدما اُضطر النادي لتأجيل استخدام قميصه الجديد حتى شهر سبتمبر المقبل، أي مع الموسم الجديد.

ونُشرت العديد من التسريبات لقميص برشلونة في الأشهر الماضية، وكان متوقعًا أن يتم ارتدائه للمرة الأولى أمام إسبانيول يوم الأربعاء المقبل في ديربي مقاطعة كتالونيا.

لكن بحسب تقارير من "موندو ديبورتيفو" فإن شركة نايكي المصممة للقميص طالبت بعض الموزعين بإعادة القمصان لإجراء تعديلات عليها.

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القمصان كانت موجودة في المستودعات في انتظار الإعلان الرسمي فقط من أجل البدء في التسويق والبيع، لكن تم تأجيل الأمر حتى سبتمبر نظرًا "لمشاكل جمالية لا علاقة لها بالجودة التقنية".

التأخير في اعتماد القميص من شأنه أن يضاعف الأزمة الاقتصادية على برشلونة، فالنادي بالفعل خسر 15 مليون يورو من إغلاق المتاجر الرسمية بسبب فيروس كورونا بالأشهر الماضية.

لذلك ففرصة بيع القمصان الجديدة كان من شأنها تقليل الأضرار خصوصًا في موسم الذروة بالصيف، لكن كالمعتاد في عهد جوزيب ماريا بارتوميو، يستعد النادي حاليًا لخسائر جديدة.

يذكر أن الموسم الكروي في إسبانيا ينتهي في 26 يوليو المقبل، ثم سيلعب برشلونة في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 في كامب نو أو البرتغال حسبما يُقرر الاتحاد الأوروبي.