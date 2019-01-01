بعد الاتفاق على عمولة الوالدة .. رابيو يوقع مع ناديه الجديد

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أكدت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، أن متمرد باريس سان جيرمان أدريان رابيو، يستعد لوضع القلم على عقد ارتباطه بناديه الجديد، وذلك بعد الاتفاق على عمولة والدته، التي تشغل في نفس الوقت وظيفة "وكيلة أعماله".

وعلم Goal، أن المدير الرياضي ليوفنتوس يتواجد الآن في عاصمة الضوء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال الشاب الفرنسي إلى "يوفنتوس آرينا" بموجب قانون بوسمان، حيث سيكون حرًا طليقًا مع أول ساعات شهر يوليو الجديد.

وبحسب ما ذكره مراسلنا، فإن والدة اللاعب ستتقاضى نحو 10 مليون يورو، في صورة عمولة، بجانب 7 ملايين كراتب سنوي للاعب، في عقده الذي سيمتد لنحو 5 مواسم.

وقضى صاحب الـ24 عامًا، أتعس أيام حياته مع العملاق الباريسي، منذ تأكد الإدارة القطرية من نيته في المماطلة، بحثًا عن الخروج المجاني، وهو ما كلفه الابتعاد عن ممارسة كرة القدم لأكثر من ستة أشهر، والأسوأ من ذلك، إجباره على التدريب بشكل منفرد.

أول فوز لجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2019 ✅

ناميبيا تُودع البطولة 👋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/2wPHLdZdyS — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وطوال فترة ظهوره مع فريقه باريس سان جيرمان الأول عام 2012، ظهر رابيو في 227 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 24 هدفًا، هذا بخلاف التتويج بكل البطولات المحلية، منها 6 ألقاب دوري محلي.