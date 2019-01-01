بعد الأهلي – الزمالك يصل إلى 1500 مباراة بالدوري المصري

قطبا الكرة المصرية والصراع على أشده رقمياً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح الزمالك في الفوز بمباراته رقم 1500 في الدوري المصري الممتاز، دون المواسم المُلغاة.

وحقق الأبيض الفوز على حساب إنبي في الجولة 22، بفضل هدفي خالد بوطيب ومحمود كهربا، ليعزز صدارته، في جدول الترتيب.

وخاض الزمالك 20 مباراة الموسم الجاري، ليرفع رصيده إلى 1500 مباراة بالدوري، محققاً الفوز في 889 مباراة.

كما تعادل في 387 مباراة، وخسر 224 مباراة طيلة تاريخه بالدوري، كما رفع رصيده إلى 2599 نقطة.

الأهلي يصل للمباراة 1500 في الدوري والزمالك يستعد للتساوي معه

ولا يتفوق على الزمالك في عدد الانتصارات والنقاط سوى الأهلي، الذي لم يعرف مثله مثل الزمالك الهبوط للدرجة الثانية.

ويمتلك الزمالك لقاءين مؤجلين الموسم الحالي بالدوري المصري، أمام الأهلي والإسماعيلي.