بعد أكرم عفيف .. نجم قطري جديد يُغازل الهلال

أظهر المعز علي نجم الدحيل ومنتخب قطر معرفة جيدة بالدوري السعودي ونجومه، مؤكدًا أنه يُتابع المراحل الأخيرة منه بشغف وشوق لمعرفة نتيجة صراع الاتحاد والهلال المثير على اللقب.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا وبفارق 12 نقطة عن الهلال الذي لعب مباراتين أقل سيخوضهما قبل مواجهة المتصدر في منتصف مايو القادم، إذ سيلعب ضد ضمك السبت القادم وبعده الاتفاق في مباراة مؤجلة الأربعاء المقبل.

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المهاجم القطري أكد استمتاعه بالموسم الجاري من الدوري السعودي خاصة مع أداء الاتحاد القوي وعودة الهلال مع مدربه رامون دياز، مشيرًا إلى أن أهل الخليج جميعًا يُتابعون البطولة وينتظرون بشغف الفريق الذي سيُتوج باللقب في النهاية.

وعن أفضل لاعبي الدوري قال "لا أتوقع أن المحلي الأفضل سيكون من خارج لاعبي الهلال، وأظن الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري هما الأقرب والأفضل، أما الأجانب فكل نادٍ لديه لاعب يمنحه ثقلًا كبيرًا مثل عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد وإيفر بانيجا مع الشباب ولياندري تاوامبا مع التعاون وأوديون إيجالو وجانج هيون سو مع الهلال، لكن باعتقادي لن يخرج الاسم من ناديي الاتحاد والهلال الذان يُنافسان على اللقب".

المعز علي لاعب المنتخب القطري والدحيل لـ ⁧#SSC⁩ في لقاء خاص🎙 ⤵️



- أشجع الهلال.. وسعيد بتأهل الأخضر للمونديال 🇸🇦 pic.twitter.com/WQQXiE201E — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

المعز أبدى سعادته بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر، مؤكدًا على ثقته بقدرة الأخضر تقديم بطولة قوية رغم المجموعة الصعبة التي وقع فيها.

وأتم المعز علي تصريحاته لقنوات شركة الرياضة السعودية بالإشارة إلى أنه يُشجع الهلال في السعودية، وهو ثاني نجم قطري يكشف عن عشقه للزعيم بعد نجم السد أكرم عفيف الذي أوضح ذلك مرارًا وتكرارًا.

يُشار إلى أن الهلال والدحيل نجحا في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الأول أمام شباب الأهلي دبي الإمااراتي فيما سيواجه الثاني مواطنه الريان في قمة قطرية من العيار الثقيل.