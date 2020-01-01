بعد اقترابه من مانشستر يونايتد.. إصابة الركبة تهدد مستقبل سافيتش

إصابة الركبة تربك حسابات لاتسيو ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

تعرض ميلنكوفيتش سافيتش نجم وسط ميدان لاتسيو وهدف مانشستر يونايتد في الميركاتو لإصابة على مستوى الركبة، وتبدو الإصابة خطيرة وفقًا للتشخيص الأولي.

ويعد سافيتش أحد أهم الأهداف بالنسبة للعديد من كبار الأندية الأووربية، أبرزهم يوفنتوس وإنتر في إيطاليا ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وحول ذلك، سيخضع سافيتش لفحوصات الرنين المغناطيسي من أجل الوقوف على خطورة الإصابة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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"وكان المدير الرياضي للاتسيو قد تحدث منذ أيام عن رفض إدارة النسور لأي تفاوض بشأن المبلغ المطلوب للتخلي عن متوسط الميدان الدولي الصربي.

وأضاف: "البعض يتحدث عن انخفاض أسعار الصفقات، ولكن هذا لن يحدث مع اللاعبين من الصف الأول، قد يحدث مع اللاعبين المتوسطين والمنخفضين على مستوى القيمة السوقية"

ولكن هذه الإصابة قد تشكل ضربة قوية لقيمة سافيتش السوقية في حال تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، مما سيهدد أحلام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان كونهما أبرز المهتمين بخدماته.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حاول التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش منذ عامين ولكن مغالاة لاتسيو في السعر المطلوب أفسدت الصفقة في أكثر من مرة.