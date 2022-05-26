بعد إعلان القائمة .. "منتخب السعودية ليس لكل من هب ودب!"

رينارد أعلن قائمة معسكر إسبانيا، لكن هناك اعتراضات على اختياراته

يبدو أن الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية لديه بعض الاعتراضات على اختيارات الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، مطالبًا باختيار الأفضل والأجهز.

الأخضر يستعد للمونديال:

كتيبة رينارد ستخوض في 31 من مايو الجاري معسكرًا في إسبانيا، يستمر حتى التاسع من يونيو المقبل، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

خلال المعسكر يخوض الأخضر مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا.

وكانت السعودية قد تأهلت لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها والثانية على التوالي، بعدما تصدرت مجموعتها في التصفيات.

ويقع الأخضر بالمونديال ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

"الأخضر ليس لكل من هب ودب"

رينارد أعلن اليوم الخميس، القائمة التي ستخوض معسكر إسبانيا، والتي شهدت تواجد محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال الموقوف لمدة أربعة أشهر، على إثر توقيعه لناديين في آن واحد. (طالع التفاصيل)

أبو هداية لم يوضح تحديدًا ما لم يعجبه في اختيارات رينارد، لكنه اكتفى بتوجيه نصيحة غير مباشرة، لمسؤولي المنتخب.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجرد رأي، إرتداء شعار المنتخب وتمثيله يُفترض أن يكون حلم لكل لاعب .. تمثيل الوطن غالي جداً ، ليس من الحكمة أن يُمثله كل من هبّ ودبّ .. المنتخب للأفضل والأجهز والأكثر تميزاً في البذل والعطاء لناديه".

🔴 مجرد رأي 🇸🇦

إرتداء شعار المنتخب وتمثيله يُفترض أن يكون حلم لكل لاعب .. تمثيل الوطن غالي جداً ، ليس من الحكمة أن يُمثله كل من هبّ ودبّ .. المنتخب للأفضل والأجهز والأكثر تميزاً في البذل والعطاء لناديه🇸🇦#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#معاك_يالأخضر — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) May 26, 2022

قائمة رينارد بشكل عام قبل كل معسكر تلاقي بعض الاعتراضات، في ظل ضم المدير الفني الفرنسي لعدد من اللاعبين، الذين لا يشاركون بانتظام مع فرقهم.

وأوضح رينارد من قبل أنه يضم اللاعب وفقًا لما يقدمه معه في التدريبات والمباريات، ولا يعتمد على موقفه مع ناديه بشكل أساسي.

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