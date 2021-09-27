بعد اعلان العصيان .. التحقيق ينتظر يويفا

لحظات تفصلنا عن التحقيق رسميًا..

أفادت تقارير صحفية، اليوم، أن القاضي رويز دي لارا يستعد بشكل رسمي للتحقيق مع ألكسندر تشفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتهمة ازدراء القضاء وعصيان الالتزام بأحكامه.

المحكمة التجارية بـمدريد أعطت رئيس اليويفا 5 أيام لرفع كافة العقوبات التي فرضها اليويفا على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لكن تشفيرين رفض الامتثال للمهلة الأخيرة التي منحتها له المحكمة.

وحسب صحيفة ”أس“ الإسبانية، فإنه سيتم توجيه اتهام إلى تشيفرين بعد منتصف ليل اليوم، إثر انتهاء فترة الخمسة أيام التي فرضها عليه قاضي المحكمة للامتثال لما أمر به.

كيف بدأ الأمر؟

في يوليو الماضي، قضت المحكمة التجارية في مدريد بإلغاء كافة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أندية دوري السوبر الأوروبي، وهددتها بتوجيه تهم عصيان السلطة القضائية في حال لم يتم إلغاء العقوبات على الفوز.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يعجبه الأمر وقرر عدم الالتزام بالحكم، آملًا في التغلب على الأندية الثلاثة من خلال طعن من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

كيف ردت المحكمة؟

في مطلع الأسبوع الماضي، المحكمة التجارية سئمت من الانتظار وأعطت مهلة محددة مدتها 5 أيام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لامتثال للطلب القضائي.

تشيفرين لم يمتثل حتى الآن لأمر المحكمة ويبدو أنه لا توجد نية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الحكم وسينتظر حكم المحكمة الأوروبية في شهر أكتوبر المقبل.

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