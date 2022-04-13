بعد إعلان اجتماعه مع الجماهير .. غضب تجاه مسلي آل معمر

شن عدد من جمهور نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، هجومًا حادًا على رئيس النادي مسلي آل معمر، بالتزامن مع إعلان اجتماعه مع الجماهير في ملعب مرسول بارك.

اجتماع بين مسلي وجمهور النصر:

مساء أمس الأربعاء، أعلنت إدارة استاد "مرسول بارك" تنظيم اجتماع بين رئيس العالمي وجمهور النادي من حاملي التذاكر الموسمية.

حساب الاستاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لم يفصح عن أي تفاصيل خاصة بالاجتماع من موعد وأسبابه، فقط اكتفى بتحديد الفئة المسموح لها بالحضور.

ورافق الحساب تغريدته برابط لراغبي الحضور، كي يحجزوا أماكنهم ويتركوا أسئلتهم لآل معمر.

انتظرونا في اجتماع خاص مع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر @musalli9 في #مرسول_بارك



سجل حضورك واكتب أسئلتك الآن من خلال الرابط التالي 👇



https://t.co/xhAjPH6cQx



الحضور حصري فقط لحاملي التذكرة الموسمية✨ pic.twitter.com/1gNS7VdH2A — مرسُول بارك - Mrsool Park (@VictoryArena_sa) April 12, 2022

لماذا غضب الجمهور بعد الإعلان عن الاجتماع؟

تسبب الإعلان عن هذا الاجتماع في انقسام كبير بين الجماهير النصراوية، والتي صبت جم غضبها على رئيس النادي..

جزء من الجمهور غضب كون الحضور مقتصرًا على حاملي التذاكر الموسمية، مؤكدين أن هناك من خارج هذه الفئة من هو أحق بالحضور.

وهناك من استنكر خروج الرئيس للحديث للجمهور في موسم يعد سيئًا للعالمي، طالبين منه التركيز في الإعداد للموسم المقبل بدلًا من الحديث دون فائدة.

أمام هذا الغضب، خرجت بعض الأصوات النصراوية لتهدئة الأجواء، متعجبين من موقف الجماهير..

أحدهم كان النصراوي الشهير بدر، الذي كتب عبر حسابه على "تويتر": " اللحين كل يوم تقولون اطلع يا مسلي واشرح لنا ، ويوم قرر يطلع قلبتوا عليه ..!! هدوا بارك الله فيكم .. غلط اللي قاعدين تسوونه .. !!".

@AlNassrFC

اللحين كل يوم تقولون اطلع يا مسلي واشرح لنا ، ويوم قرر يطلع قلبتوا عليه ..!!

هدوا بارك الله فيكم .. غلط اللي قاعدين تسوونه .. !! — بدر/خلف الكواليس (@B_C_4) April 13, 2022

العالمي يبحث عن مقعد آسيوي في 2023:

الموسم الجاري يعد موسمًا للنسيان بالنسبة للنصر، إذ أنه ودع المنافسة على كافة البطولات مبكرًا..

البداية كانت بالخروج من دوري أبطال آسيا 2021 بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، في نصف النهائي.

ثم توالت الهزائم أمام الزعيم سواء في الدوري المحلي برباعية نظيفة، أو قبلها في كأس الملك، إذ أطاح به الهلال من دور ربع النهائي.

ويغيب النصر عن النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري المحلي.

وحاليًا يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ب48 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 12 نقطة، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم، أما الوصافة فيبتعد عنها بفارق نقطة واحدة، لكن للهلال الوصيف مباراتين مؤجلتين.

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