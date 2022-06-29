بعد اعتذار سوزا وبيتكوفيتش لمصر .. أصابع الاتهام تتوجه نحو كيروش

منتخب مصر مازال يبحث عن مدرب جديد

شهدت الساعات الماضية، محاولات مكثفة من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، يقود تدريب الفراعنة خلال الفترة القادمة، خلفًا لإيهاب جلال.

اعتذار سوزا وبيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر

أكدت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، على أن المدرب البرتغالي باولو سوزا، اعتذر لاتحاد الكرة المصري، عن تولي مهمة تدريب الفراعنة خلال الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة على أن سوزا كان قد وافق بالفعل على تدريب منتخب مصر، قبل مكالمة جمعته بمواطنه كارلوس كيروش، التي تسببت في تغيير موقفه.

وبعدها دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع المدرب الكرواتي – البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، حيث تم التواصل معه عبر تطبيق "زوم" وطلب 120 ألف دولار كرتب بخلاف 4 مدربين مساعدين.

ولكن اتحاد الكرة المصري متمسك بتواجد بعض العناصر المصرية بالجهاز الفني المعاون لبيتكوفيتش، وهو الأمر الذي تسبب في اعتذار المدرب الكرواتي.

أصابع الاتهام تتجه نحو كيروش

البعض ربط بين اعتذار سوزا وبيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر، وتدخل البرتغالي كارلوس كيروش من أجل تعطيل فكرة تدريب أي مدرب أجنبي للفراعنة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن كيروش أكد للمدربين المرشحين لتدريب الفراعنة، على أنه لم يحصل على مستحقاته المالية، بجانب عدم وجود احترافية في التعامل من جانب اتحاد الكرة.

ومازالت هناك محاولات من جانب اتحاد الكرة مع بعض المدربين، أبرزهم البرتغالي روي فيتوريا، والفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب ساحل العاج.

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