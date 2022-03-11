بعد اشتعال المنافسة على هالاند .. برشلونة يوجه أنظاره نحو ليفاندوفسكي

يريد نادي برشلونة الإسباني، إضافة المزيد من القوة لخط هجومه، لدعم فريق المدرب تشافي هيرنانديز خلال الموسم القادم.

ويعتبر إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند هو الهدف الرئيسي للنادي الكتالوني، ولكن هذا لم يمنع من استكشاف بعض الخيارات الأخرى.

ويرجع ذلك بسبب المنافسة الشرسة على النجم النرويجي، بدخول باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي في سباق ضمه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الخيار البديل هو روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، والذي يعتبر المهاجم الأكثر فتكًا في عالم كرة القدم حاليًا.

وأوضحت أن الميزة من استهداف ليفاندوفسكي هي رخص تكلفة ضمه مقارنته بهالاند، لأن عقده مع بايرن ينتهي في عام 2023.

ويأتي هذا الأمر بالإضافة للقدرات الهجومية الخارقة التي أظهرها اللاعب في السنوات الأخيرة، ومواصلة تألقه مع بايرن هذا الموسم.

ويطمح برشلونة في استغلال تعثر المفاوضات بين بايرن واللاعب من أجل التوقيع على عقد جديد، لجلبه إلى كامب نو في حالة الفشل في ضم هالاند.

يذكر أن صاحب الـ32 سنة نجح في تسجيل 42 هدفًا في 35 مباراة فقط مع بايرن بكل المسابقات خلال هذا الموسم.

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