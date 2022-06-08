بعد استنساخ التجربة الإسبانية .. "متى يكون للكرة السعودية شخصيتها؟!"

"توقفوا عن التخبيص والتقليد!"

أعرب الإعلامي الرياضي تركي الخليوي عن استيائه من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تغيير نظام كأس السوبر السعودي، ليشبه النسخة الإسبانية.

كيف تم استنساخ التجربة الإسبانية؟

في السنوات الأخيرة، قرر إسبانيا تغيير نظام كأس السوبر المحلي، ليشارك به أربعة فرق بدلًا من اثنين فقط.

السعودية قررت السير على النهج نفسه بدايةً من النسخة المقبلة لموسم 2022-23، ليشارك بطل الدوري المحلي ووصيف، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.

بذلك ضمن الفيحاء والهلال والاتحاد المشاركة في النسخة المقبلة، فيما سيتم إجراء قرعة بين ناديي النصر والشباب لتحديد الفريق الرابع من بينهما، في ظل كون الهلال هو وصيف الكأس، وضمانه أحد المركزين الأول والثاني في الدوري أيضًا.

ماذا يريد الخليوي؟

هذا الاستنساخ لم يعجب الخليوي، الذي طالب بأن تكون للكرة السعودية شخصيتها، وتتوقف عن التقليد.

وكتب الخليوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السوبر السعودي، ما يتم في تنظيمه الجديد تخبيص وتقليد، متى تكون لنا شخصيتنا، لنطبق ع الأقل ما يقوم به الغالبية العظمى، إن لم يشفع لنا فكرنا .. مجرد رأي".

#السوبر_السعودي ،، ما يتم في تنظيمه الجديد تخبيصٌ وتقليد ..

متى تكون لنا شخصيتنا ، لنطبق ع الأقل ما يقوم به الغالبية العظمى ، إن لم يشفع لنا فكرنا .. مجرد رأي — تركي الخليوي (@tkhelaiwi) June 7, 2022

يذكر أن الهلال توج بالنسخة الأخيرة من السوبر بالفوز أمام الفيصلي في ركلات الترجيح 4-3.

ويعد الزعيم هو الأكثر حصدًا للقب السوبر برصيد ثلاثة ألقاب، يليه النصر بلقبين.

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