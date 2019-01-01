بعد استفزازه لحمد الله - أيوب الكعبي يتراجع: لقطة عفوية

رغم عودته بعد غياب للمنتخب، عبد الرزاق حمد الله لم يتحمل كثيرًا وغادر في ظروف غامضة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام أيوب الكعبي؛ لاعب المنتخب المغربي وهيبي فورتشين الصيني، بحذف التغريدة، التي جانبه التوفيق بها، واعتبرت استفزازًا لزميله عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي.

كان عبد الرزاق حمد الله قد فاجأ الجميع بمغادرته لمعسكر منتخب بلاده عقب مواجهة جامبيا الودية، التي أقيمت في 12 من الشهر الجاري، وسط تقارير تؤكد أنه قرر المغادرة، لعدم شعوره بالراحة داخل المعسكر ووجود تكتلات ضده.

الكعبي نشر عصر اليوم السبت، صورة عبر حسابه على "تويتر"، يظهر به ضاحكًا من مهدي بن عطية؛ قائد أسود الأطلس، وأمامهما حمد الله عابسًا، معلقًا: "السعادة". (طالع التفاصيل)

وتراجع محترف هيبي فورتشين، والذي لم ينضم لقائمة المغرب بكأس أمم أفريقيا 2019، حيث علق موضحًا: "لم يكن للصورة أي بعد، لقطة عفوية في التداريب".

وأضاف: "حمد الله أخي الأكبر، الله يهدي الجميع".

لم يكن للصورة اي بعد فقط لقطة عفوية في التداريب ... حمد الله اخي الاكبر ❤️

الله يهدي الجميع 🙏 — ayoubelkaabi (@AyoubElKaabi) June 15, 2019

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح أن رحيل حمد الله جاء لمعاناته من إصابة في الظهر، ستمنعه من المشاركة مع المنتخب في كان 2019.

وكذلك عبد الرزاق حمد الله، الاتحاد المغربي بنشره فيديو له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي تدريبات قوية في الجيم، تعكس عدم معاناته من أي إصابات.

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يذكر أن المغرب تلاقي زامبيا غدًا الأحد، وديًا قبل التوجه لمصر لخوض غمار كأس أفريقيا.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في الكان بملاقاة ناميبيا في 23 من الشهر الجاري ثم كوت ديفوار يوم 28 ثم جنوب أفريقيا بالأول من يوليو المقبل.