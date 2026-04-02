بعد استعادة النصيري.. ضربة هجومية مباغتة تصعق اتحاد جدة

تلقى فريق اتحاد جدة صدمة غير متوقعة قبل مواجهة الحزم المقرر إقامتها مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين، في حدث هز صفوف الفريق وأثار قلق الجهاز الفني والجماهير على حد سواء.

وكان الاتحاد قد استعاد خدمات المغربي يوسف النصيري، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من إصابته الأخيرة، حيث شارك في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن صالح الشهري، مهاجم الفريق، يعاني من إصابة في عضلة الساق.

وأوضح أن "المهاجم الدولي السعودي تعرض للإصابة في المعسكر الأخير الخاص بالمنتخب الوطني لمواجهتي مصر وصربيا".

وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج طبي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته مرة أخرى للمشاركة من جديد.

ويتطلع "العميد" لتصحيح المسار، حيث يحتل المركز السادس، برصيد 42 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن.



