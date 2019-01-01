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بعد استبعاده من قائمة المغرب - أمين حارث: خيبة أمل

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لاعب شالكه كان ضمن قائمة أسود الأطلس بكأس العالم روسيا 2018

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

علق أمين حارث؛ لاعب منتخب المغرب المحترف في صفوف شالكه الألماني، على استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، معربًا عن شعوره بخيبة أمل.

الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لأسود الأطلس، أعلن اليوم الثلاثاء، قائمة من 23 لاعبًا استبعد منها لاعب شالكه بجانب كريم باعدي وأيوب الكعبي وحارس المرمى أنس الزنيتي، بعد أن كانوا منضمين للقائمة الأولية. (طالع القائمة النهائية بالكامل)

وكتب حارث، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيبة أمل ألا أتواجد في القائمة النهائية، لكنني سأكون أول من يدعم إخواني".

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وأضاف: "أتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله كلنا خلفهم، آمل أن يجعلونا فخورين بهم".

أسود الأطلس يخوضون حاليًا معسكر داخلي، يواجهون خلاله جامبيا غدًا الأربعاء، وزامبيا في 16 من الشهر الجاري، وديًا قبل التوجه لمصر في 18 من الشهر نفسه.

وينافس أسود الأطلس على لقب الكان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.

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