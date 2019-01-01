بعد استبعاده من قائمة المغرب - أمين حارث: خيبة أمل

لاعب شالكه كان ضمن قائمة أسود الأطلس بكأس العالم روسيا 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق أمين حارث؛ لاعب منتخب المغرب المحترف في صفوف شالكه الألماني، على استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، معربًا عن شعوره بخيبة أمل.

الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لأسود الأطلس، أعلن اليوم الثلاثاء، قائمة من 23 لاعبًا استبعد منها لاعب شالكه بجانب كريم باعدي وأيوب الكعبي وحارس المرمى أنس الزنيتي، بعد أن كانوا منضمين للقائمة الأولية. (طالع القائمة النهائية بالكامل)

وكتب حارث، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيبة أمل ألا أتواجد في القائمة النهائية، لكنني سأكون أول من يدعم إخواني".

بعد استبعادهم - رينار يوجه رسالة لحارث والكعبي وباعدي والزنيتي

وأضاف: "أتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله كلنا خلفهم، آمل أن يجعلونا فخورين بهم".

Déçu de ne pas faire partie de la liste finale mais je serais votre premier supporter mes frères je vous souhaite du succès inchallah on est tous derrière j’espère que vous nous rendrez fière 🙏🏼❤️ #dimamaghrib pic.twitter.com/oE0OQebs2q — Amine Harit (@Amine_000) June 11, 2019

أسود الأطلس يخوضون حاليًا معسكر داخلي، يواجهون خلاله جامبيا غدًا الأربعاء، وزامبيا في 16 من الشهر الجاري، وديًا قبل التوجه لمصر في 18 من الشهر نفسه.

وينافس أسود الأطلس على لقب الكان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.