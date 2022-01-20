بعد أزمة ديوكوفيتش .. رونالدو يتسبب في مشكلة جديدة بأستراليا المفتوحة!

أثار الهتاف الشهير للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو قلق في ملاعب كرة المضرب بعد أن تعمد أحد الجماهير الصراخ به خلال إحدى المباريات.

وتشهد الأيام الجارية أحداث بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي انطلقت منذ 17 يناير على أن تقام المباراة النهائية لها في 30 من الشهر ذاته.

ماذا حدث؟

تعرض الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميًا إلى صافرات استهجان على مدار المباراة التي جمعته مع نيك كيريوس، وانتهت بتغلب الروسي على الأسترالي.

وخلال الحوار المعتاد الذي يجريه الفائر بعد المباراة، تواصلت الهتافات وكانت من ضمنهم هتاف رونالدو الشهير "سيو"، وهو الأمر الذي أجبر الروسي على التعليق.

وقال ميدفيديف: "اعتقد أن لديهم معدل ذكاء منخفض" في إشارة إلى المشجعين الذين يسعينوا بهتافات كرة قدم في ملاعب تنس.

ما هي أزمة ديوكوفيتش؟

أزمة رياضية صحية سياسية عاشها العالم منذ أيام كان بطلها المصنف الأول للعالم في كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش مع أستراليا.

وكانت رفضت البلد دخول النجم الصربي إلى أراضيها لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة التي يحمل لقبها، وذلك بسبب عدم استيفاء الاستثناء الطبي الخاص به لعدم الحصول على لقاح فيروس كورونا للشروط، وبالتالي تم حجزه في فندق للعزل وانتظار الاستئناف الذي تقدم به محاموه أمام القضاء الأسترالي للسماح له بالدخول والمشاركة بالبطولة في ظل إلزامية أن يكون الزائر للبلد القارة حاصل على اللقاح كاملاً.

الحدث أثار ضجة في العالم الرياضي وانتهى على وقع عودة اللاعب إلى صربيا عقب ترحيله من أستراليا، بعد أن كان من المقرر أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

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