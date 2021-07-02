بعد ارتباطه بريال مدريد وبرشلونة.. إصابة ضخمة لسبيناتزولا تنهي مشاركته في اليورو

نبأ حزين للغاية..

خرج ليوناردو سبيناتزولا من مباراة منتخب إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020 وهو يبكي من ألم الإصابة التي تعرض لها.

سبيناتزولا كان أحد نجوم المباراة وأحد نجوم البطولة بشكل عام مع منتخب إيطاليا، لكن يبدو أن القدر لم يمهله الكثير من الوقت لهذه السعادة.

شبكة سكاي أشارت إلى أن إصابة سبيناتزولا تبدو خطيرة، وهناك مخاوف من أنها ستكون تمزق في وتر أكيليس.

في الحالات الطبيعية، يغيب اللاعب الذي يتعرض لتمزق مثل هذا لمدة لا تقل عن 6 أشهر عن الملاعب، وهي ضربة قوية لأحد أهم مواهب اليورو ونجم روما.

ولم ينجح مدرب الطليان روبيرتو مانشيني في طمأنة الجماهير بعد مباراة بلجيكا حول سبيناتزولا، حيث قال للإعلام "نأمل ألا تكون خطيرة، لكن لا يبدو ذلك".

تألق سبيناتزولا في مركز الظهير الأيسر جعله هدفًا لريال مدريد وبرشلونة وعدد من الأندية الأوروبية الضخمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن بالإصابة وتأكد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، يتأكد استمراره مع روما، إلى جانب شكوك حول إمكانية عودته لتقديم نفس العطاء بعد التعافي.

الجدير بالذكر أن إيطاليا هكذا ستدخل مباراة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020 بإيمرسون بالميراس في مركز الظهير الأيسر.