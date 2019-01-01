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بعد اجتماع اتحاد الكرة - الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بالأهلي

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محمود الخطيب رئيس الأهلي يدعو مجلس الإدارة لاجتماع طارئ
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

دعا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مجلس إدارة القلعة الحمراء، لإجراء اجتماع طارئ خلال يوم السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن طلب الخطيب جاء، من أجل مناقشة انتهاك اللوائح، والذي حدث خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤوساء الأندية أمس الأربعاء.

مجلس إدارة الأهلي يسعى للرد على التجاوزات التي حدثت ضد الأهلي، لحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة، مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وممثل القلعة الحمراء في الاجتماع، اعتراضًا على تواجد رئيس الزمالك.

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مرتجي انسحب من الاجتماع، معتبرًا تواجد رئيس الزمالك، خرقًا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي قرر إيقافه ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي.

واعتبر الأهلي قرارات الاجتماع باطلة، بسبب حضور رئيس الزمالك غير القانوني.

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