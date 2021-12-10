بعد إثارة إنذارات مصر والجزائر .. الشوالي يعتذر عن عدم استكمال كأس العرب

فاجأ المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي الجمهور باعتذاره عن عدم استكمال التعليق على مباريات كأس العرب قطر 2021، بعدما أحدث إثارة كبيرة قبل يومين.

مواجهة مصر والجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كانت آخر مباراة علق عليها التونسي، وتفاعل معه الجمهور وقتها بشكل كبير.

المباراة كانت ستحسم متصدر المجموعة الرابعة، ودخلها كلا المنتخبين بنفس الرصيد من النقاط والأهداف، ليكون الحكم للعب النظيف، حال التعادل في اللقاء.

وخلق الشوالي أجواءً خاصة في المباراة، بتعليقه على الإنذارات بطريقة الاحتفال بالأهداف، بطريقة مميزة، رغم أن المباراة لم تشهد سوى هدفين وانتهت بالتعادل 1-1، لكن الإنذارات منحت الفراعنة بطاقة الصدارة.

لماذا اعتذر الشوالي عن عدم استكمال كأس العرب؟

مرض والد الشوالي تسبب في حرمان الجمهور منه فيما تبقى من البطولة، إذ توجه بالشكر لمسؤولي شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، على موافقتهم على السماح له بالانسحاب في هذا التوقيت.

وكتب الشوالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت أتمنى أن أواصل معكم البطولة، واستمتع بما تبقى فيها من مشوار، ولكن مرض الوالد ربي يشفيه، واجبي كابن يحتّم عليا أن أكون معه في هذه اللحظة الحرجة ... يا رب اشفيه واشفي كل مريض .. والحمد لله على كل حال".

وأضاف: "ألقاكم قريبًا بإذن الله ... شكرًا لإدارة البي إين سبورت على وقفتها وأتمنى التوفيق للزملاء وإنجاح هذا العرس".

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