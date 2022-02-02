خرج عبد الرحمن العبود؛ جناح أيمن نادي الاتحاد السعودي، للرد على الجدل الكبير الذي أحدثه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل حوله، إذ استغرب الأخير علاقته بناديه وعدم سعادته بتحقيقه للانتصارات.

ماذا فعل المريسل؟

الإعلامي الرياضي قام مساء أمس الثلاثاء، بنشر فيديو من غرفة خلع الملابس للعميد، عقب فوزه بإحدى المباريات، وفي الوقت الذي أظهر به الجميع سعادته الكبيرة، وقف العبود عابسًا بشكل لافت للنظر.

وعلق المريسل على الفيديو: "ماني مقتنع أن فرحة فوز الاتحاد لا تظهر على وجه عبد الرحمن العبود خاصة بعد ما يقوم به في وسائل التواصل الاجتماعي، عبد الرحمن في شي، بس مدري وشو!!!؟".

ماني مقتنع ان فرحة فوز #الاتحاد لا تظهر على وجه #عبدالرحمن_العبود خاصة بعد ما يقوم به في وسائل التواصل الاجتماعي



عبدالرحمن فيه شي

بس مدري وشو !!!؟ 🙄🤔

. https://t.co/NJqcwj7zOA pic.twitter.com/bDwawfKdBR — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 1, 2022

هذا الفيديو أحدث جدلًا كبيرًا في الوسط الاتحادي، الذي يخشى رحيل اللاعب بنهاية الموسم، مثلما رحل الثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي في الشتاء المنقضي، مما يزيد من خسارة النادي لنجومه.

وما زاد من الجدل هو قيام اللاعب بحذف جميع صوره من على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وترك صورتين فقط، إحداها بقميص الاتحاد، والأخرى بقميص المنتخب السعودي.

العبود يحسم الجدل:

اللاعب لم يترك الجمهور في حيرة من أمره كثيرًا، وخرج مؤكدًا أنه باقٍ في صفوف النمور، ومشددًا على سعيه لحصد لقب الدوري، من أجل إسعاد الجماهير.

وكتب العبود، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه على "إنستجرام": "السلام عليكم مدرج وجمهور نادي الاتحاد العظيم، ظهرت كثير من الشائعات فيما يخص خروجي من النادي، كل م تم نشره غير صحيح، لا يزال عقدي ساري مع النادي لمدة سنة قادمة، أنا شخصيًا شاكر لكم اهتمامكم ومحبتكم، أنا الآن أحد أبناء النادي".

وأضاف: "فيما يخص الانستقرام مجرد حذف بعض الصور سواء بشعار النادي أو المنتخب كانت لإعادة ترتيب صفحتي".

جناح العميد اختتم: "الآن بعد انتهاء المهمة الوطنية، تركيزي أنا وزملائي اللاعبين بتحقيق بطولة الدوري من أجل إسعاد هذا المدرج العظيم".

ماذا قدم العبود مع الاتحاد؟

صاحب الـ26 عامًا انضم للعميد في صيف 2019، قادمًا من الاتفاق، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2022-23.

وخلال الموسم الجاري، شارك العبود في 15 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.

وإجمالًا منذ انضمامه، خاض الجناح الأيمن مع النمور 62 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع ستة آخرين.

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