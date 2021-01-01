بعد اتهامه لحكم مباراة تشيلسي .. عقوبة محتملة لـ لوك شاو من الاتحاد الإنجليزي

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يواجه لوك شاو احتمالية العقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم بعد الاتهامات التي قالها في حق حكم مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي أمس.

وكان الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي قد زعم ​​أن ستيوارت أتويل حكم المباراة قد أخبر قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير أنه سيكون هناك الكثير من الحديث في حال احتسب ركلة الجزاء على هودسون أودوي، لذلك رفض احتسابها على الرغم من صحتها.

في وقت لاحق، تراجع شاو عن موقفه وما قاله من تصريحات عقب انتهاء المباراة بخصوص الحكم وركلة الجزاء غير المحتسبة على هودسون أودوي، قائلاً إنه أخطأ في المحادثة

لكن هذا قد لا ينقذه من تهمة الاتحاد الإنجليزي والعقوبة المحتملة التي قد يواجهها، حيث سيضطر للدفاع عن نفسه أمام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن ما قاله.

ووفقًا لصحيفة دايلي ميل، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيقرر اليوم ما إذا كان سيتهم لوك شاو أم لا، بعد أن اتهم مدافع مانشستر يونايتد الحكم ستيوارت أتويل برفض منح فريقه ركلة جزاء لفريقه أمام تشيلسي رغم التأكد من صحتها.

مانشستر أصدر بياناً للتعليق على تصريحات لاعبه وأكد أنه سمع بشكل غير صحيح ما قاله حكم اللقاء إلى القائد هاري ماجواير.

شاو يثير الجدل: الحكم أخبر ماجواير بصحة ركلة الجزاء ضد تشيلسي!

يذكر أن اللقاء انتهى بنتيجة التعادل دون أهداف بين الفريقين، ليضعف من حظوظ يونايتد في منافسة الجار سيتي على قمة الترتيب بالبريميرليج.