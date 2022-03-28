بعد اتهامه بإهانة النصر .. أمرابط: سأزور مرسول بارك قريبًا

حالة من الغضب تجاه المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي السابق وأيك أثينا اليوناني الحالي، من قبل جمهور العالمي، بعدما فسر البعض تصريحاته بشكل خاطئ.

لماذا غضب الجمهور النصراوي؟

اللاعب المغربي ظهر مؤخرًا في لقاء تليفزيوني مع "ESPN" الهولندية، وهو اللقاء الذي فتح به النار على البوسني وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغرب. (طالع التفاصيل)

خلال حديثه أيضًا قال أمرابط إنه خاض إحدى تجاربه بالملاعب من أجل الأموال فقط، مؤكدًا أنه لن يكرر هذه الخطوة مجددًا.

البعض فسر أن اللاعب يلمح لتجربته مع نادي النصر، خاصةً وأن الصحف الأجنبية دائمًا ما تربط بين الأموال وموافقة اللاعبين على الانتقال للدوري السعودي.

أمرابط ينفي الاتهامات:

وأمام غضب جمهور العالمي، قرر المغربي الرد، مشددًا على أن تجربته مع النصر واحدة من أفضل تجاربه بالملاعب.

أمرابط كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار كاذبة!، لم أقل ذلك أبدًا، الثلاث سنوات التي قضيتها بالنصر واحدة من أفضل تجاربي خلال مسيرتي، وسأقوم بزيارة مرسول بارك والحرم المكي قريبًا".

وتفاعل الحساب الرسمي للنادي السعودي، الناطق باللغة الإنجليزية، مع تغريدة اللاعب، إذ قام بالرد: "وأنت بكل تأكيد واحد من أفضل اللاعب الذين دافعوا عن هذا القميص!".

And you're absolutely one of the BEST players who defended this shirt EVER! 💛💙 https://t.co/behOpOt15p pic.twitter.com/ry59U6DqQB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 28, 2022

ماذا قدم أمرابط مع النصر؟

صاحب الـ34 عامًا لعب للعالمي من صيف 2018، وقتما انضم له قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وحتى صيف 2021، إذ رحل مجانًا بعد نهاية عقده.

خلال هذه الفترة، شارك في 100 مباراة مع النصر في مختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 25 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقب الدوري السعودي مرة، ولقب كأس السوبر السعودي مرتين.

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