بعد اتهامات الأهلاويين له .. تركي آل الشيخ يعتذر: لست معصومًا من الخطأ

كان قد تم إعفائه من هيئة الرياضة في عام 2018، ليقود وزارة الترفيه

لم يقف تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الرياضة السابق – وزارة الرياضة حاليًا -، صامتًا أمام اتهامات الأهلاويين التي تلاحقه منذ هبوط الراقي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى "دوري يلو".

الأهلاويون يتهمون آل الشيخ:

آل الشيخ تم إعفائه من قيادة ملف الرياضة في المملكة منذ عام 2018، إذ تم تكليفه بقيادة وزارة الترفيه، وهي الوزارة التي يترأسها حاليًا.

لكن ورغم مرور أربع سنوات على رحيل تركي عن وزارة الرياضة إلا أن جمهور الأهلي يحمله جزء من مسؤولية هبوط فريقه لدوري يلو، الذي حدث بنهاية الموسم الماضي.

عديد الاستفسارات من الجماهير عن قرارات تم اتخاذها في عهد آل الشيخ الرياضي، خاصة بمختلف الأندية، لكن ربما الأبرز حاليًا هو ما يوجهه جمهور الراقي له.

الأهلاويون يرون أنه لم يدعم ناديهم بالصورة المطلوبة خلال فترته، زاعمين أنه دعم كافة الأندية وبصورة أقل الراقي، خاصةً في ملف رواتب اللاعبين الأجانب.

ولم توجه الاتهامات لتركي آل الشيخ فقط، إنما كذلك الوزير الحالي عبد العزيز بن تركي الفيصل أيضًا، نظرًا لعدم تدخله بحل مجلس الإدارة في الوقت الذي كان يناشده به الجمهور للتدخل، لإنقاذ الفريق قبل الهبوط.

كيف رد آل الشيخ على الاتهامات؟

وزير الرياضة السابق أوضح أنه لم يعد بإمكانه التعليق على الأحداث الرياضية، موجهًا اعتذاره للجماهير عن أي خطأ وقع في عهده، دون التلميح لأي فئة من الجماهير.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ياحبايبي انا معفا من ملف الرياضة من ٤ سنوات ... تسألوني او تناقشوني في شي مايخصني ولا لي الحق التدخل او تعليق عليه".

وأضاف: "انا اعتذر لو كان صدر مني خطاء وقتها فالانسان غير معصوم ... احبكم يا سعوديين".

التعليقات جاءت في غالبيتها ثناء على ما قدمه تركي آل الشيخ، لكن جمهور الراقي الوحيد الذي وجه له الاتهامات من جديد تحت التغريدة، رافضين قبول اعتذاره.