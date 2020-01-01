بعد إيطاليا .. كورونا يهدد استقرار الدوري الإسباني

الفزع ينتقل إلى إسبانيا!

بعث مدير تنسيق التنبيهات الصحية وحالات الطوارئ في إسبانيا، أنباء مزعجة، تُفيد بأن الأمور قد تتغير في المرحلة القادمة لمواجهة الخطر المحدق من وباء كورونا.

وأكد فرناندو سيمون في مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن تجلس هيئة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة وكل ذي صلة بالاتحادات الرياضية، لمناقشة بعض القرارات الهامة.

وقال "أعتقد بعد ظهر هذا اليوم، سيكون هناك قرار وسنتواصل، في مباريات كرة القدم. هناك الآن مناطق تنطوي على مخاطرة، بحيث لا ينبغي للأشخاص الذهاب إلى هناك والتركيز عليها".

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وتكتم المسؤول البارز عن طبيعة القرار الذي سيتم اتخاذه في الساعات القليلة القادمة، ليتضاعف الغموض حول مصير المباريات والرياضة عمومًا في إسبانيا، بعد الجارة إيطاليا، التي تعاني الأمرين منذ أسبوعين بعد تفشي المرض في 5 أقاليم هناك.

وجاءت تصريحات مدير حالات الطوارئ، بعد الانتشار المقلق لوباء ووهان في الأقاليم الإسبانية، بتسجيل عشرات الحالات في اليومين الماضيين.

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وتكبدت الأندية الإيطالية خسائر فادحة، بتأجيل ما يقرب من نصف مباريات آخر جولتين في جنة كرة القدم، بما فيهم مباراة القمة بين يوفنتوس وإنتر.

وصباح اليوم الثلاثاء، ترددت أنباء في بلاد الضباب عن احتمال إقامة مباريات البريميرليج وراء أبواب مغلقة، لتفادي انتشار العدوى بين الجماهير، إذا خرجت الأمور عن السيطرة في المملكة، وهو بالكاد نفس القلق الذي تعيشه جُل بلدان العالم في الوقت الراهن، مع الانتشار السريع للوباء.