بعد إغراء باريس سان جيرمان .. راموس يحدد شرطه للتجديد مع ريال مدريد

راموس بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان والغياب عن مؤتمر منتحب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم غياب قائد المنتخب سيرخيو راموس عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ألمانيا الحاسمة والتي ستقام مساء الغد.

وكان من المتفرض أن يظهر سيرخيو راموس الذي بات عنوانًا للجدل في الأيام الماضية إلى جانب المدرب لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي ولكن رودريجو مورينو هو من سيحضر.

وفي سياق متصل، حدد سيرخيو راموس شرطه لتجديد عقده مع ريال مدريد في ظل الحديث عن عرض باريس سان جيرمان الخرافي من أجل ضم قائد الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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أوضحت "آس" بالأمس أن باريس سان جيرمان جاد في طلبه التعاقد مع سيرخيو راموس بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، وكشفت عن تفاصيل العقد المقدم له.

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بي إس جي يعرض عقداً لمدة ثلاثة مواسم براتب صافي 20 مليون يورو، ما يتفوق على عرض الملكي بسنة، مع وجود إمكانية للتمديد لسنة إضافية ولكن براتب أقل.

ولكن من جهة الفريق الفرنسي فإنه لا يوجد ما يؤكد أو ينفي ذلك، حيث فضلت الإدارة عدم الحديث عما يخص سيرخيو راموس من الأساس خلال الوقت الحالي.

أما بالنسبة لراموس فإنه يشترط على ريال مدريد إما التجديد لموسمين مع عدم المساس براتبه السنوي الحالي، وهو ما يرفضه الفريق الملكي بشكل مبدئي ولا يريد قبوله.

الشرط الثاني بالنسبة لراموس هو أنه في حالة تم التجديد لعام مع خيار التمديد لعام إضافي كما يريد ريال مدريد فإنه يريد شرطًا يجعله يشارك في عدد معين من المباريات لكي يكون التجديد لموسم إضافي حتميًا.

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يذكر أن سيرخيو راموس وقضية تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري تشغل الأوساط في ريال مدريد منذ فبراير الماضي الذي فُتحت فيه هذه الصفحة للمرة الأولى.