بعد إصابته .. تصرف عاجل من إدارة الأهلي بشأن عمر السومة

الأهلي يتحرك بعد إصابة عمر السومة

تحركت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، فور علمها بأن النجم السوري قد تعرض للإصابة خلال تواجده بمعسكر بلاده، استعدادًا لمواجهة البحرين الودية.

الاتحاد السوري أعلن عن إصابة السومة، ومن ثم لن يشارك في مباراة منتخب بلاده أمام البحرين، حيث سيتم إجراء الفحوصات اللازمة، من أجل معرفة طبيعة الإصابة.

وأشارت صحيفة "الرياضية إلى أن إدارة الأهلي قامت بالتنسيق مع عمر السومة، من أجل عودته إلى السعودية مبكرًا، بعد التأكد من عدم حاجة منتخب بلاده لخدماته في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال المعسكر الحالي.

وأضافت الصحيفة أن السومة سيعود من معسكر سوريا بعد مواجهة البحرين الودية التي ستقام في المنامة، دون انتظار للودية الثانية أمام إيران، المقرر لها 30 مارس الجاري، لاستكمال علاجه من الإصابة.

ومن المقرر أن يتم وضع عمر السومة في الحجر الصحي بالسعودية لمدة أسبوع، سيتم خلاله التنسيق مع الجهاز الطبي بشأن متطلبات العلاج والتأهيل، ليصبح لائقًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه، عقب انتهاء فترة العزل.

عمر السومة سيكون جاهزًا لخوض مباراة الأهلي أمام الرائد، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والمقرر لها 8 إبريل المقبل.

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ويتصدر المنتخب السوري مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الصين الوصيف ومنتخب الفلبين، بينما يحتل منتخب جزر المالديف المركز الرابع بثلاث نقاط، ويتذيل غوام المجموعة بلا نقاط.